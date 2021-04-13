Депутаты маслихата и члены Общественного совета Алматы получили вакцину против COVID-19

Всего в Алматы в период с 1 февраля по 12 апреля вакцинировано 86 790 человек.

Депутаты маслихата города Алматы и члены Общественного совета получили вакцину от коронавируса в прививочных пунктах города. Вакцинируемые отметили, что это необходимо для формирования коллективного иммунитета в мегаполисе, что ускорит возвращение к допандемической жизни, сообщает zakon.kz.

Среди тех, кто получил прививку от COVID-19, депутат маслихата Алматы Алтынай Кобеева. По ее мнению, вакцинироваться должны все, кто подходит по медицинским показаниям, так как прививочная кампания несет за собой социальную ответственность, как перед собой, так и перед окружающими.

На прививку нужно идти с хорошим настроем. Я наблюдала за теми, кто получил прививку – все себя чувствуют хорошо, побочных явлений не было, работоспособность не падает. Сейчас я агитирую своего супруга сделать вакцину от коронавируса. Призываю и всех алматинцев получить вакцину, - говорит Кобеева.

Первый компонент вакцины получил доктор медицинских наук, профессор общественного здравоохранения, эксперт Общественного совета при акимате города Максут Кульжанов. Ученый считает единственным решением в борьбе с коронавирусной инфекцией – вакцинацию.

Против этой инфекции еще нет медикаментов или волшебной пилюли. Любая вакцина стимулирует иммунную систему организма и поэтому у человека вырабатываются антитела. Мы должны помнить, что все эпидемии останавливались только массовой вакцинацией. Несомненно необходимо продолжать носить маски, перчатки и пользоваться антисептиком, если хотим быть здоровыми. Когда вакцину получат больше 70-80% алматинцев, то город вернется к нормальной жизни – откроются музеи, парки, кинотеатры и так далее. Подумав об этом, я принял решение добровольно получить вакцину. У меня в семье привились дочь, двое сыновей и внук. Если хотите быть здоровыми, вакцинируйтесь, – призвал горожан Кульжанов.

Также получил вакцину олимпийский чемпион, мастер спорта международного класса, заслуженный мастер спорта РК, заслуженный тренер РК по боксу Ермахан Ибраимов. По словам спортсмена, в любой зарубежной стране в настоящее время остро стоит вопрос – прошел ли иностранец в своей стране вакцинацию.

В ближайшее время я поеду на международный турнир, поэтому прививка мне необходима. Во-первых, чтобы попасть на соревнования, а во-вторых, для своего здоровья. Из родных привилась моя старшая сестра, - поделился мнением Ибраимов.

На сегодняшний день в Алматы работает около 200 прививочных пунктов, из них 74 - при городских поликлиниках, остальные развернуты на объектах культуры, на базе торгово-развлекательных центров, рынках и школах. В прививочных пунктах ежедневно задействовано более 1700 медицинских работников. Кроме этого, в помощь штатным сотрудникам направлены волонтеры из числа студентов медицинских вузов и колледжей, также в пунктах дежурят преподаватели медицинских учебных заведений, интерны.

С прошлой недели алматинцы записываются на вакцинацию посредством платформы Электронного правительства или через мобильное приложение eGov mobile. Как только заявка от жителя поступает, с ней работают сотрудники поликлиник, которые отрабатывают ее и вносят в график вакцинации, направляя приглашение в виде СМС-оповещения.

Всего в Алматы в период с 1 февраля по 12 апреля вакцинировано 86 790 человек. Только за 12 апреля вакцину получили 11 130 жителей города.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!