Женщина заявила о пропаже мужа, а он через спасателей попросил оставить его в покое

Спасатели нашли рыбака недалеко от полуострова "Ақкұм".

О пропаже мужа, уехавшего на рыбалку, сообщила жительница Балхаша, сообщает zakon.kz.

Еще 7 апреля житель Балхаша отправился на рыбалку на озеро Балхаш и пропал. Жена рыбака подняла тревогу, когда муж не позвонил ей через два дня отсутствия. Женщина предположила, что муж попал в беду, ведь на озере сейчас наблюдается интенсивное движение льда, - говорится в сообщении Instagram-паблика patriotkaragandy.

Спасатели нашли рыбака недалеко от полуострова "Ақкұм".

Он удивился, узнав, что спасатели ищут его и попросил передать жене, что он по-прежнему находится на рыбалке. Пояснил, что сотовая связь на этом участке не ловит. Поскольку мужчина попросил оставить его в покое, спасатели были вынуждены уехать. А жене передали, что муж все еще ловит рыбу, - следует из сообщения в соцсети.

По словам руководителя спасательного подразделения Дархана Куанбаева, от эвакуации 36-летний житель Балхаша отказался. К поисковой работе были привлечены двое спасателей, одна спасательная техника и катер "Хивус".

9 апреля в 09:15 к спасателям обратилась женщина и сообщила, что ее муж уехал на полуостров "Ақкұм" на рыбалку и два дня не выходит на связь. Спасатели ДЧС выехали на поиски мужчины. В 12:20 того же дня спасателям удалось найти рыбака живым на полуострове Томар. От эвакуации мужчина отказался. официальный представитель ДЧС Карагандинской области Жанна Дауренбекова

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!