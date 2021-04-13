ЧП произошло в одной из многоэтажек Кокшетау

Жертв и пострадавших нет.

Балкон обрушился в одной из многоэтажек Кокшетау, сообщает zakon.kz.

13 апреля в 14:42 в Кокшетау по ул. Кенесары, дом 25 (пятиэтажный жилой дом) силами ДЧС произведены аварийно-спасательные работы по демонтажу ветхого парапета облицовочного кирпича на уровне балкона пятого этажа. Время завершения работ 16:30. Выезжал ДЧС (14 сотрудников и три единицы техники). пресс-служба ДЧС Акмолинской области

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ДЧС Акмолинской области (@aqmola_tjd)

В ведомстве отметили, что жертв и пострадавших нет.

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