ЧП произошло в одной из многоэтажек Кокшетау

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Жертв и пострадавших нет.
Балкон обрушился в одной из многоэтажек Кокшетау, сообщает zakon.kz.
13 апреля в 14:42 в Кокшетау по ул. Кенесары, дом 25 (пятиэтажный жилой дом) силами ДЧС произведены аварийно-спасательные работы по демонтажу ветхого парапета облицовочного кирпича на уровне балкона пятого этажа. Время завершения работ 16:30. Выезжал ДЧС (14 сотрудников и три единицы техники). пресс-служба ДЧС Акмолинской области
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В ведомстве отметили, что жертв и пострадавших нет.
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