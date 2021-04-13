Байден и Путин поговорили по телефону

Американский лидер "призвал Россию к деэскалации напряженности".

Президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин переговорили по телефону, передает zakon.kz.

Как сообщает РИА Новости, они подтвердили намерение вести переговоры по стратегической стабильности.

Они обсудили ряд региональных и глобальных вопросов, включая намерение США и России вести диалог по стратегической стабильности по ряду вопросов контроля над вооружениями и возникающих угроз безопасности на основе продления договора СНВ-3, - сообщила пресс-служба Белого дома по итогам разговора двух лидеров.

Американский лидер высказал по телефону российскому коллеге обеспокоенность "внезапным" усилением военных РФ в Крыму и на границе с Украиной.

Президент Байден подчеркнул непоколебимую приверженность США поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины и выразил озабоченность внезапным наращиванием Россией военных возможностей в оккупированном Крыму и на границе с Украиной. Белый дом

Как отмечается, Байден "призвал Россию к деэскалации напряженности".

С обеих сторон выражена готовность к продолжению диалога по важнейшим направлениям обеспечения глобальной безопасности, что отвечало бы интересам не только России и США, но и всего мирового сообщества. (...) Джозеф Байден высказал заинтересованность в нормализации положения дел на двустороннем треке и налаживании стабильного и предсказуемого взаимодействия по таким острым проблемам, как обеспечение стратегической стабильности и контроль над вооружениями, иранская ядерная программа, ситуация в Афганистане, глобальное изменение климата. пресс-служба Кремля

Президент США предложил "рассмотреть возможность проведения в обозримой перспективе личной встречи на высшем уровне".

При обмене мнениями по внутриукраинскому кризису Владимир Путин изложил базирующиеся на минском "Комплексе мер" подходы к политическому урегулированию. Условлено дать указания соответствующим ведомствам проработать затронутые в ходе телефонного разговора вопросы, - сообщили в пресс-службе.

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