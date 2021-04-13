Карантин ужесточили в Кызылординской области

Соответствующее постановление подписал главсанврач региона.

Главный санврач Кызылординской области подписал новое постановление об ужесточении карантинных требований, сообщает zakon.kz.

Как пояснили в областном департаменте санитарно-эпидемиологического контроля, это связано с тем, что Кызылординская область с 8 апреля вошла в “желтую” зону.

Согласно документу, запрещается:

использование кальянов в общественных местах;

проведение зрелищных, массовых мероприятий, выставок, форумов, конференций, а также семейных, торжественных, памятных, мероприятий (банкетов, свадеб, юбилеев, поминок, "ауыз ашар" и др.), в том числе на дому и иных мероприятий с массовым скоплением людей;

работа банкетных залов;

деятельность букмекерских контор;

деятельность бильярдных, боулингов (разрешение работы исключительно для субъектов предпринимательства, участвующих в пилоте "Ashyq"), компьютерных клубов (разрешение работы исключительно для субъектов предпринимательства, участвующих в пилоте "Ashyq") ночных и игровых клубов, караоке;

деятельность детских оздоровительных лагерей;

организация и проведение праздничных корпоративов;

работа детских развлекательных центров (игровые площадки и аттракционы в закрытых помещениях);

проведение спортивных мероприятий со зрителями.

Как следует из постановления, разрешается:

работа детских и взрослых образовательных центров при заполняемости группы не более 15 человек, по предварительной записи;

работа общественного транспорта;

работа банков, ЦОНов, отделений АО "Казпочта" (график работы с 09:00 до 18:00);

работа не менее 50% работников на очном режиме работы в организациях, офисах;

работа религиозных объектов при соблюдении установленных требований и без проведения коллективных мероприятий;

работа объектов общественного питания (в помещении) с графиком с 07:00 до 24:00 при заполняемости до 50%, но не более до 50 мест;

работа саун, кроме воскресенья;

работа объектов культуры (репетиция) до 30 человек;

работа театров, кинотеатров, концертных залов при заполняемости не более 20%;

работа медицинских центров, кабинетов, стоматологии по предварительной записи;

работа межобластных нерегулярных (туристические) перевозок при заполняемости на 75%, но не более 15 человек;

работа городских нерегулярных (туристические) перевозок (при заполняемости на 75%, но не более 15 человек);

спортивные тренировки для Национальных сборных, клубных команд (не более 30 человек, бесконтактная термометрия, проживание на спортивных базах).

Также разрешается продолжить с усиленным санитарно-дезинфекционным режимом на всей территории Кызылординской области:

обучение в традиционном формате в городских и сельских школах с контингентом до 300 учащихся, с численностью детей в классах не более 25 человек;

индивидуального обучения учащихся во внеурочное время в группах не более 15 человек по решению администрации организации образования;

на территориях, расположенных в зонах низкого и умеренного риска ("зеленая" и "желтая" зоны), обучение в комбинированном формате в общеобразовательных школах для учащихся всех классов, с численностью детей в классах не более 25 человек;

обучение для cтудентов I курсов колледжей и вузов.

С полным текстом документа можно ознакомиться здесь.

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