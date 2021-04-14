Брак нашли в смартфонах известного бренда

По данным корпорации, дефект затронул небольшое количество устройств.

В смартфонах Xiaomi нашли брак. Пользователи новых смартфонов известного китайского бренда рассказали о проблемах с экраном устройства, передает zakon.kz.

По данным Лента.ру, некоторые владельцы аппаратов серии Redmi Note 10 рассказали о проблемах, связанных с некорректной работой дисплея девайсов. По их словам, в некоторых случаях экранный сенсор перестает реагировать на касания или отвечает на них с задержкой. Также у ряда обладателей гаджетов были найдены засветы и мерцание, особенно при пониженной яркости дисплея.

Представители индийского подразделения компании Xiaomi India заявили, что в корпорации знают о проблеме с устройствами и работают над ее решением. Вероятно, как заявили в компании, владельцам бракованных телефонов будет предложено бесплатно заменить гаджет или возвращение средств.

Как отметили в корпорации, ее продукты проходят строгую проверку, чтобы соответствовать высоким стандартам качества.

По данным Xiaоmi, дефект затронул небольшое количество устройств.

Представители корпорации принесли извинения владельцам дефектных девайсов.

Как сообщает издание GizmoChina, новые модели - Redmi Note 10 и Note 10 Pro - получили AMOLED-панели с диагональю 6,34 и 6,67 дюймов соответственно. Китайский релиз смартфонов актуальной серии состоялся в конце марта.

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