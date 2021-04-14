В Казахстане снова заработают театры, караоке и банкетные залы

Главный санврач страны подписал соответствующее постановление.

Главный санитарный врач Казахстана Ерлан Киясов подписал новое постановление, касающееся работы объектов бизнеса по приложению "Ashyq", сообщает zakon.kz.

Из постановления главного государственного санитарного врача РК Ерлана Киясова следует, что 26 апреля пилотный проект "Ashyq" завершит работу и он будет масштабирован на все регионы.

Согласно документу, главсанврач постановил продолжить реализацию пилотного проекта "Ashyq" на следующих объектах предпринимательства:

фитнес-клубы, включая йога центры; спа-центры; сауны, бассейны; компьютерные клубы, включая PlayStation клубы (за исключением лиц до 16 лет); боулинг клубы.

Как следует из постановления, "в целях расширения участников проекта "Ashyq" на территории республики разрешить включение в проект":

- на первом этапе с 14 апреля 2021 года:

1) кинотеатры;

2) театры и филармонии;

3) объекты общественного питания, за исключением банкетных залов, объектов по типу столовых, фаст-фудов, стрит-фудов;

4) добровольных участников;

- на втором этапе с 21 апреля 2021 года:

1) межобластные и городские нерегулярные (туристические) перевозки;

2) бильярдные клубы;

3) концертные залы;

- на третьем этапе с 5 мая 2021 года:

1) караоке;

2) банкетные залы (заполняемостью до 50 человек в одном зале, не менее 4 кв. метра на 1 посетителя) в "зеленой" зоне.

По данным НПП "Атамекен", помимо городов Нур-Султан, Алматы и Караганда, к проекту "Ashyq" присоединились Кокшетау, Актобе, Тараз, Талдыкорган.

Заявки на участие в проекте "Ashyq" для всех новых участников подаются через сайт InfoKazakhstan.kz. Заявки на участие в проекте "Ashyq" для объектов – кинотеатры, объекты общественного питания, организации дополнительного образования (образовательные центры), подаются через отраслевую Ассоциацию. Весь процесс от подачи заявки до размещения списка на сайте акимата не должен превышать 9 календарных дней.

Алгоритм включения новых участников в проект "Ashyq"

Основаниями для отказа в участии в проекте "Ashyq" являются:

несоответствие объекта коду ОКЭД;

вид деятельности, которая не возобновлена;

отсутствие разрешительных документов (санитарно-эпидемиологическое заключение, уведомление о начале деятельности).

Добровольными участниками проекта могут быть субъекты (объекты):

деятельность которых разрешена, предусматривающие установку мобильного приложения Ashyq для обеспечения безопасности сотрудников и минимизации распространения Covid-19 (к примеру, ВУЗы, банки, промышленные предприятия, частные медицинские центры и другие);

в отношении которых имеются утвержденные уполномоченным органом в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения или постановлениями Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан требования к деятельности на период введения ограничительных мероприятий, в том числе карантина.

"Ashyq" - приложение для регистрации посетителей в общественных заведениях. Перед входом в общественное заведение пользователь сканирует специальный qr-код и предъявляет его администратору на входе. Код определяет статус посетителя. Статус посетителям присваивается на основании сверки с информационными системами Единый интеграционный портал ПЦР-исследований и Центр Контроля covid-19 Министерства здравоохранения РК.

"Красный" статус присваивается, если человек сдал ПЦР-тест на коронавирус и получил положительный результат. Обладателям этого статуса предписано соблюдать строгий режим домашней изоляции.

"Желтый" присваивают контактным лицам.Им разрешено выходить за продуктами или в аптеку возле дома, но запрещено посещать иные общественные места.

"Синий" будет означать свободное перемещение везде, кроме тех мест, где обязателен ПЦР-тест (например, в аэропорту).

"Зеленый" - знак полной свободы передвижения.

Qr-код присваивается только субъектам бизнеса. Он представляет собой электронный идентификатор с указанием наименования субъекта, его расположения и иных идентификационных данных. На 1 объект выдается минимум два qr-кода: для входа и выхода. Если у заведения несколько входов, то для каждого входа формируется отдельный qr-код.

На сегодняшний день практика применения qr-кодов хорошо себя зарекомендовала в странах Юго-восточной Азии - Гонконге, Сингапуре, Малайзии. Есть аналоги и в других странах.

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