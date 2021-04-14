В какой стране может состояться встреча Байдена и Путина

В МИД Австрии заявили, что страна готова стать площадкой для переговоров двух лидеров.

Австрия заявила о готовности стать площадкой для встречи президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина, передает zakon.kz.

Как сообщили РИА Новости в МИД Австрии, комментируя возможность проведения встречи двух лидеров, страна всегда готова стать площадкой для переговоров на высоком уровне.

Мы видели сообщения СМИ. Если Россия и США решат провести саммит на уровне президентов, это достойно одобрения. Решение о том, состоится ли такой саммит, когда и где, зависит от обеих стран. (...) Конечно, Австрия всегда находится в распоряжении для переговоров на высоком уровне любого рода, - заявили в министерстве.

Ранее Белый дом сообщил, что Байден и Путин поговорили по телефону. Во время разговора американский лидер предложил российскому коллеге "рассмотреть возможность проведения в обозримой перспективе личной встречи на высшем уровне".

Позднее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что говорить о месте проведения саммита президентов США и России рано.

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