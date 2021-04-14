Казахстанский боксер дважды отправил венгра в нокдаун на МЧМ-2021

Ерболат Сабыр встретился с представителем Венгрии Герго Саразом.

Казахстанский боксер Ерболат Сабыр первым стартовал на молодежном чемпионате мира по боксу в Кельце (Польша), сообщает zakon.kz со ссылкой на Sports.kz.

В своем первом бою в весовой категории до 56 килограммов Сабыр встретился с представителем Венгрии Герго Саразом.

По ходу боя рефери дважды отсчитал венгру нокдаун — в первом и третьем раундах, и судьи единогласно отдали победу казахстанцу — 30-25, 30-25, 30-24, 30-27, 30-25.

Также на МЧМ-2021 сборную Казахстана представят следующие боксеры: Санжар Ташкенбай (49 кг), Кенже Муратулы (52 кг), Елнур Суюнбай (60 кг), Сабыржан Аккалыков (64 кг), Нуржан Аманкельды (69 кг), Диас Молжигитов (75 кг), Ерасыл Жакпеков (81 кг), Мади Амиров (91 кг) и Аманат Сабыргали (+91 кг).

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