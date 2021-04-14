Назван фактор, вдвое увеличивающий риск смерти от COVID-19

Наблюдения показали, что низкий уровень физической активности был одним из самых опасных факторов риска при заражении SARS-CoV-2.

Медики из США установили, что риск смерти от коронавируса утраивался в случае низкой физической активности пациента, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС. .

По данным исследования специалистов, опубликованном в журнале British Journal of Sports Medicine, этот же фактор в два раза повышал возможность человека попасть в больницу.

Так, эксперты из Медицинского центра Kaiser Permanente в Фонтане изучили данные 48 тысяч заболевших коронавирусом.

Наши наблюдения показали, что низкий уровень физической активности был одним из самых опасных факторов риска при заражении SARS-CoV-2, в том числе и по сравнению с курением, ожирением, диабетом и гипертонией, — говорится в исследовании.

Отмечается, что лишь 9 процентов зараженных попадали в больницу, а еще меньше людей умирали. Медики установили, что всему виной низкая активность. Кроме прочего, она повышала риск попадания в реанимацию на 70 процентов.

Здравоохранительные органы всех стран мира должны учитывать это в своей работе с населением, что особенно важно, учитывая то, как тяжело поддерживать форму во время изоляции, — отметили специалисты.

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