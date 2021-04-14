COVID-19 подтвердился у 2229 человек за сутки в Казахстане

За прошедшие сутки зарегистрировано 2229 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 13 апреля 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрировано 2229 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.⠀Всего в стране подтверждено 276 054 случая, из них:
- в городе Алматы – 42899 (+612),
- в городе Нур-Султан – 36792 (+465),
- в ВКО – 23397 (+25),
- в Павлодарской области – 19621 (+41),
- в Атырауской области – 20109 (+93),
- в Карагандинской области – 19701 (+197),
- в Акмолинской области – 16396 (+98),
- в ЗКО – 16613 (+115),
- в Алматинской области – 17361 (+226),
- в Костанайской области – 14251 (+29),
- в СКО – 13423 (+33),
- в городе Шымкенте – 7704 (+74),
- в Жамбылской области – 6879 (+36),
- в Актюбинской области – 6894 (+100),
- в Туркестанской области – 4758 (+22),
- в Мангистауской области – 4766 (+31),
- в Кызылординской области – 4490 (+32).
Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки
В Казахстане 1584 человека выздоровели от коронавирусной инфекции
- в городе Нур-Султане - 345,
- в городе Алматы - 469,
- в городе Шымкенте - 31,
- в Акмолинской области - 2,
- в Актюбинской области - 99,
- в Алматинской области - 126,
- в Атырауской области - 30,
- в ВКО - 50,
- в ЗКО - 92,
- в Карагандинской области - 108,
- в Костанайской области - 118,
- в Кызылординской области - 7,
- в Мангистауской области - 20,
- в Павлодарской области - 34,
- в СКО - 45,
- в Туркестанской области - 8.
Всего в стране выздоровели 237 446 человека от COVID-19
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