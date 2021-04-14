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COVID-19 подтвердился у 2229 человек за сутки в Казахстане

Фото: pixabay 14 апреля 2021, 08:01

За прошедшие сутки зарегистрировано 2229 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 13 апреля 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 2229 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.⠀Всего в стране подтверждено 276 054 случая, из них:

  • в городе Алматы – 42899 (+612),
  • в городе Нур-Султан – 36792 (+465),
  • в ВКО – 23397 (+25),
  • в Павлодарской области – 19621 (+41),
  • в Атырауской области – 20109 (+93),
  • в Карагандинской области – 19701 (+197),
  • в Акмолинской области – 16396 (+98),
  • в ЗКО – 16613 (+115),
  • в Алматинской области – 17361 (+226),
  • в Костанайской области – 14251 (+29),
  • в СКО – 13423 (+33),
  • в городе Шымкенте – 7704 (+74),
  • в Жамбылской области – 6879 (+36),
  • в Актюбинской области – 6894 (+100),
  • в Туркестанской области – 4758 (+22),
  • в Мангистауской области – 4766 (+31),
  • в Кызылординской области – 4490 (+32).
Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 1584 человека выздоровели от коронавирусной инфекции

  • в городе Нур-Султане - 345,
  • в городе Алматы - 469,
  • в городе Шымкенте - 31,
  • в Акмолинской области - 2,
  • в Актюбинской области - 99,
  • в Алматинской области - 126,
  • в Атырауской области - 30,
  • в ВКО - 50,
  • в ЗКО - 92,
  • в Карагандинской области - 108,
  • в Костанайской области - 118,
  • в Кызылординской области - 7,
  • в Мангистауской области - 20,
  • в Павлодарской области - 34,
  • в СКО - 45,
  • в Туркестанской области - 8.

Всего в стране выздоровели 237 446 человека от COVID-19

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