COVID-19 подтвердился у 2229 человек за сутки в Казахстане

За прошедшие сутки зарегистрировано 2229 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 13 апреля 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 2229 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.⠀Всего в стране подтверждено 276 054 случая, из них:

в городе Алматы – 42899 (+612),

в городе Нур-Султан – 36792 (+465),

в ВКО – 23397 (+25),

в Павлодарской области – 19621 (+41),

в Атырауской области – 20109 (+93),

в Карагандинской области – 19701 (+197),

в Акмолинской области – 16396 (+98),

в ЗКО – 16613 (+115),

в Алматинской области – 17361 (+226),

в Костанайской области – 14251 (+29),

в СКО – 13423 (+33),

в городе Шымкенте – 7704 (+74),

в Жамбылской области – 6879 (+36),

в Актюбинской области – 6894 (+100),

в Туркестанской области – 4758 (+22),

в Мангистауской области – 4766 (+31),

в Кызылординской области – 4490 (+32).

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 1584 человека выздоровели от коронавирусной инфекции

в городе Нур-Султане - 345,

в городе Алматы - 469,

в городе Шымкенте - 31,

в Акмолинской области - 2,

в Актюбинской области - 99,

в Алматинской области - 126,

в Атырауской области - 30,

в ВКО - 50,

в ЗКО - 92,

в Карагандинской области - 108,

в Костанайской области - 118,

в Кызылординской области - 7,

в Мангистауской области - 20,

в Павлодарской области - 34,

в СКО - 45,

в Туркестанской области - 8.

Всего в стране выздоровели 237 446 человека от COVID-19

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!