Названы провоцирующие рак привычки

Употребление горячей пищи также может привести к развитию рака.

Радиолог назвал привычки, которые могут спровоцировать рак, сообщает zakon.kz со ссылкой на Лента.ру.

Вредные привычки могут привести к возникновению различных болезней, в том числе и к увеличению риска развития рака. Так, наиболее опасными привычками являются курение и алкоголь, - рассказал заведующий поликлиникой "Медицинский город" Станислав Ракитин.

При этом специалист подчеркнул, что употребление горячей пищи также может привести к развитию рака. Высокая температура еды может привести к постоянным ожогам органов, что станет причиной деформации клеток и, как следствие, онкологии.

Беспорядочные половые связи также могут увеличить риск развития рака. Вирус папилломы человека, передающийся половым путем, способен провоцировать рак шейки матки, горла и даже легких, заключил Ракитин.

Ранее врач-кардиолог и телеведущая Елена Малышева назвала витамин А смертельно опасным для курильщиков. По ее словам, людям с этой вредной привычкой нельзя принимать витамин А без рекомендации врача, так как передозировка им вызывает рак легких и, соответственно, приводит к летальному исходу.

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