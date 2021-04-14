Более 30 казахстанцев скончались от КВИ и пневмонии за сутки

На 14 апреля лечение от КВИ продолжают получать 35 821 человек.

Информация о заболеваемости коронавирусной инфекцией в РК на 14 апреля, сообщает zakon.kz.

На 14 апреля лечение от КВИ продолжают получать 35 821 человек (35 322 КВИ+ и 499 КВИ-), из них в стационарах находится – 12 482 пациента, на амбулаторном уровне – 23 339 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:• в тяжелом состоянии – 579 пациентов, • в состоянии крайней степени тяжести – 162 пациента;•на аппарате ИВЛ – 117 пациентов.

За сутки от коронавируса умерли 26 человек. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано 3286 случаев с летальным исходом.

Данные по заболеваемости пневмонией с признаками COVID-19

На 12 апреля 2021 года зарегистрировано 130 новых случаев заболевания, 5 случаев с летальным исходом. Выздоровел 101 человек.

С 1 августа 2020 года зарегистрировано: Заболевших - 51 539, случаев с летальным исходом - 736, всего выздоровели – 50 304 человека.

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