40 тыс. га картофеля будет посажено в Алматинской области

В прошлом году было засеяно 105,9 тыс. га озимых культур, вспахано 199,3 тыс. га зяби.

Жетысу - аграрный регион. Потому, сфера сельского хозяйства в области на сегодняшний день имеет большое значение. Это свидетельствует о том, что доля Алматинской области в сфере сельского хозяйства по республике составляет 17%. Это - значительный показатель.

В текущем году, посевные площади под сельскохозяйственные культуры будут доведены до 970,5 тыс. га. По сравнению с прошлым годом посевная площадь увеличилась на 2 тыс. га.

На питательных почвах Жетысу в текущем году планируется засеять на 461,0 тыс. га зерновые и бобовые культуры, "полевую красавицу" - на 88,3 тыс. га. Также будет выращено 9,1 тыс. га риса и 147,9 тыс. га масличных культур. Кроме того, овощные и бахчевые культуры будут засеяны на 37 тысячах гектаров.

Алматинская область не уступает показателями по выращиванию сладкого корнеплода. В 2020 году в регионе засеяно 16,1 тыс. га сахарной свеклы, в 2021 году на выращивание данной продукции выделено 16,3 тыс. га. Таким же образом делается упор на увеличение прибыли от картофеля. У нас есть все основания говорить об этом. Ведь с начала уборочных работ предполагается, что картофель будет высажен на 40,4 тыс. га.

Напомним, в прошлом году было засеяно 105,9 тыс. га озимых культур, вспахано 199,3 тыс. га зяби.

По словам специалистов, в ходе проведения весенне-полевых работ будут проведены агротехнические мероприятия: 199,3 тыс. га зяби, 105,9 тыс. га озимых культур, 239,0 тыс. га боронования многолетних трав, 430,8 тыс. га весенней вспашки.

Что касается полевых работ, то в текущем году будет вспахано 3,7 тыс. га пашни от общей площади в 4,5 тыс. га, всего будет посеяно 0,6 тыс. га ячменя, - говорит руководитель отдела земледелия, управления сельского хозяйства Алматинской области Ерлан Турарбекулы.

По области на сегодняшний день полностью погружены в склад семена озимых, яровых, зерновых культур, картофеля и других культур общим объемом 235,5 тыс. тонн.

Весенне-полевые работы финансирует Аграрная кредитная корпорация. В настоящее время 1 558,2 млн.тенге предусмотрено на посевную, на сегодняшний день 22 сельхозтоваропроизводителям выдано 328,2 тыс. тенге.

Что касается минеральных удобрений, то по области из местного бюджета выделено 1,5 млрд.тенге субсидий. Соответственно, планируется внести 49,0 тыс. тонн удобрений. Данный показатель по сравнению с соответствующим периодом увеличился на 4,0 тыс. тонн. К слову, в 2020 году использовано 45,0 тыс. тонн удобрений.

В посевных работах ранней весны задействовано 16944 тыс. единиц тракторов, из них в исправном состоянии находится 15071 единица техники. 1543 тыс. штук семяносевальных машин, как правило, пригодны для службы на полях. Пригодны к работе 1404 тыс. плугов, 2452 тыс. культиваторов, 6282 тыс. борон.

Большая часть работ на полях осуществляется с помощью данной техники. А для их бесперебойной работы дизельное топливо необходимо как воздух. Отметим, что хозяйствам региона выделено 15,7 тыс. тонн удешевленного дизельного топлива.

В дальнейшем посевные работы Жетысуских аграриев будут проводиться на постоянной основе, а состояние полей будет контролироваться ответственными.

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