В Минздраве опровергли информацию о закупе вакцины AstraZeneca

Приложение zakon.kz
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
Информация не соответствует действительности, сказали в ведомстве.
В Минздраве опровергли информацию о закупе 3,2 млн доз вакцины AstraZeneca, передает zakon.kz.
Информация не соответствует действительности. Со всеми представителями компаний ведутся переговоры, - сказали в ведомстве.
Ранее в соцсетях появилась информация о том, что Министерство здравоохранения заказало 3,2 миллиона доз вакцины AstraZeneca.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!