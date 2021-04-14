В Минздраве опровергли информацию о закупе вакцины AstraZeneca

Информация не соответствует действительности, сказали в ведомстве.

В Минздраве опровергли информацию о закупе 3,2 млн доз вакцины AstraZeneca, передает zakon.kz.

Информация не соответствует действительности. Со всеми представителями компаний ведутся переговоры, - сказали в ведомстве.

Ранее в соцсетях появилась информация о том, что Министерство здравоохранения заказало 3,2 миллиона доз вакцины AstraZeneca.

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