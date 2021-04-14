Национальный проект по развитию торговли разработали в Казахстане

Проект рассчитан на 5 лет.

Министерство торговли и интеграции РК разработало Национальный проект по развитию торговли Республики Казахстан на 2021-2025 годы, передает zakon.kz.

Согласно документу:

Объем несырьевого экспорта товаров и услуг в 2025 году составит 41 млрд долларов США. Рост производительности труда (в оптовой и розничной торговле) 11,8% к уровню 2019 года. Инвестиции в основной капитал (в оптовой и розничной торговле) 40% к уровню 2019 года; Доля ненаблюдаемой (теневой) экономики (в оптовой и розничной торговле) в ВВП в 2025 году – 5%.

Для этого понадобится решить несколько задач:

Создание благоприятных условий для устойчивого роста внутренней торговли Повышение качества и безопасности продукции Улучшение доступа на внешние рынки и продвижение несырьевого экспорта

В рамках реализации национального проекта предусмотрено построение диверсифицированной и инновационной экономики.

В частности, речь идет о:

Расширении возможностей для роста и развития МСБ;

Развитии инфраструктуры и цифровизация базовых отраслей экономики;

Внедрении новых подходов привлечения инвестиций;

Сбалансированном регулировании предпринимательства;

Обеспечении здоровой конкурентной среды;

Развитии собственной научно-технологической и инновационной базы;

Развитии инфраструктуры и цифровизация базовых отраслей экономики.

Кроме того, предусматривается активное развитие экономической и торговой дипломатии, в рамках которой ставятся задачи по расширению торгово-экономического сотрудничества, а также продвижение и защита национальных интересов через активное участие в международных интеграционных объединениях; создание благоприятных условий для продвижения казахстанской продукции.

Ожидается от реализации проекта социально-экономический эффект, в частности, рост заработной платы занятых в торговле на 135,8% к базовому периоду 2019 года, а также создание 71,6 тысяч новых постоянных рабочих мест в оптовой и розничной торговле.

Планируется, что на развитие внутренней торговли понадобится 380 690 млн тенге, на развитие инфраструктуры качества - 36 332,7 млн тенге, на развитие внешней торговли - 261 943,9 млн тенге (448 523 млн тг – госгарантия).

Проект документа размещен на сайте "Открыте НПА" для публичного обсуждения до 27 апреля.

Ввести в действие постановление планируется с 1 июля 2021 года.

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