Военная техника на дорогах удивила алматинцев

На кадрах видна колонна из восьми военных машин.

Очевидец снял военную технику на проспекте Аль-Фараби в Алматы, передает zakon.kz.

На кадрах видна колонна из восьми военных машин.

Редакция обратилась за комментариями в органы. Выяснилось, что техника принадлежит не Министерству обороны, МВД или МЧС, а Службе государственной охраны РК.

Информацию о технике на дорогах подтвердили в дежурной части СГО.

Проводятся плановые учения, - сообщили в службе.

Подобную картину могли наблюдать алматинцы и в октябре 2020 года. Тогда на улице ВОАД сняли колонну из БТР.

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