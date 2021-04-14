В Казахстане похолодает 

Местами по республике ожидаются туман, усиление ветра.

Синоптики предоставили прогноз погоды на 15-17 апреля, сообщает zakon.kz.

Влияние обширного антициклона на Казахстан заканчивается, он смещается на Западную Сибирь.

В связи с чем, на большей части республики, с прохождением атмосферных фронтальных разделов, ожидается неустойчивый характер погоды. Местами пройдут дожди, которые будут сопровождаться грозами. В конце недели в северных регионах ожидается понижение температурного фона, - сообщили в ведомстве.

Местами по республике ожидаются туман, усиление ветра, на юге и юго-западе с пыльной бурей.

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