В Казахстане похолодает 

Приложение zakon.kz
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Местами по республике ожидаются туман, усиление ветра.
Синоптики предоставили прогноз погоды на 15-17 апреля, сообщает zakon.kz.
Влияние обширного антициклона на Казахстан заканчивается, он смещается на Западную Сибирь.
В связи с чем, на большей части республики, с прохождением атмосферных фронтальных разделов, ожидается неустойчивый характер погоды. Местами пройдут дожди, которые будут сопровождаться грозами. В конце недели в северных регионах ожидается понижение температурного фона, - сообщили в ведомстве.
Местами по республике ожидаются туман, усиление ветра, на юге и юго-западе с пыльной бурей.
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