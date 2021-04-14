Музей в Алматы стал пунктом вакцинации

Работа идет полным ходом.

В Алматы пунктами вакцинации становятся не только рынки и ТРЦ, но и объекты культуры, передает zakon.kz.

По информации Управления общественного здоровья, 14 апреля с утра открылся пунк вакцинации в Государственном музее искусств имени Кастеева.

Также получить прививку можно на рынках Зеленый базар, Турксиб и Семиречье.

В целом в Алматы работает 201 пункт вакцинации, в полном режиме работают 402 прививочных бригады в количестве 1 809 человек.

За 13 апреля, по данным УОЗ, вакцинировано – 10 645 человек. Остаток вакцины на сегодняшний день в городе составляет: 78 395 доз

Всего по городу за период с 1 февраля по 12 апреля провакцинировано — 97 145 человек.

Что касается уровня заболеваемости коронавирусом, то на данный момент в инфекционных стационарах (6 100 коек) физически находится 3 649 человек (в том числе 99 детей), взрослые - 728 в тяжелом, 2 921 средней степени тяжести. В ОРИТ всего 219 пациентов, на ИВЛ – 32, на неинвазивной ИВЛ – 88, High flow занято - 79 аппаратов.

На амбулаторном наблюдении мобильных бригад ПМСП и Центра телемедицины находится 6 132 пациента, с симптомами – 5 196 с легкой и средней степенью, без симптомов – 936.

Подготовил Альберт Ахметов

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