Прогноз на цены на жилье дала глава "Отбасы банка"

Во второй половине года с конца мая-начала июня рынок цен стабилизируется.

На стоимость квартир в первичном жилье влияет рост цен на сырье и материалы, которые используют в строительстве. Об этом на брифинге в СЦК сказала председатель правления АО "Отбасы банк" Ляззат Ибрагимова, передает zakon.kz.

Мы проводим анализ цен и видим, что, в принципе, в мировой конъюнктуре происходит рост цен на сырье и материалы, которые используют в строительстве. Очень большую долю в себестоимости занимает и стоимость трудовых ресурсов, - сказала она.

Она привела статистику по средней заработной плате работников стройотрасли.

В Казахстане по итогам IV квартала 2020 года она составила 233 136 тенге. По итогам I квартала 2019 года составляла 168 489 тенге. Сегодня вышла статистика что средняя зарплата выросла почти на 11% в реальном выражении на 3,7%. Труд крановщиков, монолитчиков, отделочников отражается в цене на первичном рынке недвижимости, - пояснила Ибрагимова.

Глава "Отбасы банка" отметила, что во второй половине года с конца мая-начала июня рынок цен стабилизируется, "потому что факторов, чтобы был большой спрос в Казахстане, не прогнозируется".

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!