Тенге резко укрепился на торгах

Курс доллар снизился почти на 2.5 тенге.

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 11 часов средневзвешенный курс доллара составил 431,11 тенге, снизившись сразу на 2,47 тенге, передает zakon.kz.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 431-432,5 тенге, евро – 514-517,5 тенге, рос. рубль - 5,65-5,74 тенге.

Между тем цены на нефть растут на торгах 14 апреля.

Майские фьючерсы на нефть WTI выросли на 0,73%, составив $60,62 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в мае увеличились на 0,69% — до $64,11 за баррель.

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