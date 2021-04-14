Почему цены на квартиры в Казахстане не снизить "просто так"

МИИР "в ручном режиме" ведет мониторинг продукции и организовывает собственное производство на территории Казахстана.

Первый вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбек Ускенбаев на брифинге в СЦК пояснил, почему невозможно "просто так" снизить цены на квартиры, передает zakon.kz.

Он пояснил, что мониторинг цен ведется постоянно. А цены стабилизируются к июню-июлю.

О снижении цен. Невозможно просто так сказать: возьмите снизьте. Это целый комплекс мер, который мы поэтапно проводим, в том числе и по увеличению мощностей наших производителей. Стройматериалы казахстанского производства - они растут не намного, и существенно не влияют на цену квартир, чтобы в разы увеличивать. Естественно импортный материал подвержен риску из-за девальвации тенге, - посянил Ускенбаев.

Вице-министр перечислил некоторые стройматериалы, которые завозятся из зарубежных стран.

100% стекла завозится, надеемся, завод откроем в этом году в Кызылорде и закроем внутреннее потребление. По санфаянсу и обоям - мы завозим. В этом году начинаем строительство и надеемся закончить. Плитка керамическая - надеемся довезти работу до 80% своими возможностями. По теплоизоляционным материалам тоже практически на 100% будем закрывать в этом году, - рассказал он.

Каирбек Ускенбаев отметил, что министерство "в ручном режиме" ведет мониторинг продукции и организовывает собственное производство на территории Казахстана.

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