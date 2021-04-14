В Японии запретили деятельность самой мощной в стране АЭС

Такая мера принимается впервые в истории японской атомной энергетики.

Самой мощной в Японии атомной электростанции "Касивадзаки-Карива" запретили работать из-за выявленных на предприятии нарушений в сфере безопасности, сообщает zakon.kz.

По информации ТАСС, владельцу АЭС запрещено доставлять и загружать ядерное топливо в реакторы на АЭС "Касивадзаки-Карива". Такая мера принимается впервые в истории японской атомной энергетики.

Безопасность на этой атомной станции соблюдается не на должном уровне. На 15 участках там выявили поломки устройств, призванных отслеживать возможные попытки проникновения на АЭС, их ремонт и замена признаны неудовлетворительными. Помимо неисправного оборудования, на станции были отмечены случаи появления посторонних лиц в помещениях, где должны соблюдаться максимальные меры бдительности. Не обеспечивается, по мнению правительственных экспертов, и должная сохранность ядерных материалов. Исправление этих недостатков и их проверка займут по меньшей мере год.

АЭС "Касивадзаки-Карива" расположена на берегу Японского моря в префектуре Ниигата на острове Хонсю. Она находится на первом месте в мире по совокупной мощности своих семи ядерных реакторов, которая превышает 8,2 тыс. мегаватт.

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