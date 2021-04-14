На 33 улицах Алматы планируется ремонт дорог

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Ежедневно для выполнения работ задействованы более 400 рабочих.
Акимат Алматы обратился к водителям, сообщает zakon.kz.
14 апреля планируется ремонт на 33 улицах. Алматинцев попросили корректировать свой маршрут.
Алатауский район:
1)Ул.Айналмалы (мкр.Теректи)2)Ул.Бурундайское шоссе3)Пр.Мамытова4)Мкр.Ужет, ул.Красноармейская, ул.Садуакасова
Жетысуский район:
1)Ул.Жансугурова2)Ул.Серикова3)Ул.Ратушного
Ауэзовский район
1)Ул.Тохпанова2)Ул.Анет баба
Наурызбайский район:
1)Ул.Сланова2)Ул.Нуршайыкова3)Ул.Таргап4)Ул.Таргап 25)Ул.Арман6)Ул. А. Сыгай7)Ул.Кенжетаева
Алмалинский район:
1)Ул.Досмухамедова2)Ул.Нурмакова3)Ул.Жумалиева4)Ул.Исаева
Медеуский район:
1)Талгарский тракт2)Ул.Омарова3)Пр.Аль-Фараби4)Ул.Кунаева
Турксибский район:
1)Ул.Папанина2)Ул.Айша биби3)Ул.Енисейская
Бостандыкский район:
1)Ул.Утепова2)Ул.Розыбакиева3)Ул.Тимирязева4)Ул.Радостовца5)Ул.Ходжанова6)Ул.Кожакеева
В акимате уточнили, что с начала апреля с наступлением благоприятных погодных условий устранено более 3800 дефектов (ямы, выбоины, просадки) на 256 улицах города, ямочным ремонтом отремонтировано более 27 800 м2 покрытия, поднято 604 люков и решеток, рихтовка и выправление 964 п.м. бортовых камней.
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