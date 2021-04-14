В Алматы снизилась преступность

Приложение zakon.kz
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Статистику привел начальник Департамента полиции города.
С начала 2021 года преступность в Алматы снизилась на 27,7%, передает zakon.kz.
Об этом сообщил начальник Департамента полиции Алматы Канат Таймерденов.
Так, сократилось количество:
а также правонарушений, совершенных:
Количество ДТП с пострадавшими снизилось на - 4,6%. Всего за три месяца было зарегистрировано 666 ДТП с пострадавшими, в которых погибло 11 человек (-42,1%) и еще 783 травмированы (-3,0%).
За этот период выявлено 258 наркоправонарушений, в том числе 83, связанных со сбытом наркотиков.
Из незаконного оборота изъято 62 кг 318 гр наркотиков, в том числе 243 гр героина, 23 кг 695 гр гашиша и 35 кг 506 гр марихуаны.
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