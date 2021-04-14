Запретить быть донором спермы больше одного раза предложил депутат

Свою позицию депутат объяснил опасениями негативного влияния на здоровье будущих поколений от процедуры ЭКО

В Казахстане должна быть единая база доноров биоматериала для процедуры экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), при этом нужно запретить становиться донором больше одного раза. Такое предложение прозвучало в депутатском запросе на имя вице-премьера Ералы Тугжанова от мажилисмена Бекболата Тлеухана. Свою позицию он объяснил опасениями негативного влияния на здоровье будущих поколений от процедуры ЭКО, передает корреспондент zakon.kz.

Я хочу поднять вопрос ЭКО-донорства. По закону у нас мужчины до 35 лет могут быть донорами. Главное, чтобы мужчина был здоров и у него имелся хороший генетический код, он может сдавать сперму. А сколько раз он будет сдавать свою сперму, это на его личное усмотрение, нет никаких ограничений. В анкете указываются его рост, профессия, внешний вид, из каталога можно выбрать понравившегося, - сказал Тлеухан.

По его словам, если верить статистике, то ежегодно только в одной клинике таким путем рождается 70 детей.

Это означает, что в разных уголках страны в 20 семьях рождается 20 детей от одного отца. А ведь они могут жениться друг на друге. Здесь есть женщины, поэтому не будем говорить в деталях. Для того, чтобы предотвратить женитьбу людей, которые были рождены от одного отца, уменьшить число больных детей, мне видится, что это очень важный вопрос. Поэтому в целях сохранения здоровья будущих поколений, я хочу предложить следующее - по Казахстану должна быть только одна база для спермы. Доноры должны сдавать сперму только там и только из этой базы должна получатся информация, - предложил депутат.

Также он считает, что следует нужно запретить становиться донором больше одного раза.

И еще сперму одного человека не должны использовать больше двух человек. Думаю, в этом вопросе должна быть открытость, - заключил мажилисмен.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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