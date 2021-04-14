Минздрав раскритиковали за срыв поставок лекарств для онкобольных

Пациенты с тяжелейшими диагнозами продолжают жаловаться на перебои с поставками жизненно важных и критичных препаратов.

На пленарном заседании Мажилиса Парламента депутат Галымжан Елеуов в своем депутатском запросе на имя министра здравоохранения Алексея Цоя рассказал о перебоях с поставками жизненно важных для пациентов препаратов. По данным мажилисмена, сегодня около 70 позиций списка лекарственных средств до сих пор не закуплены, передает корреспондент zakon.kz.

По словам Елеуова, пациенты с тяжелейшими диагнозами продолжают жаловаться на перебои с поставками жизненно важных и критичных препаратов.

Сегодня уже середина апреля, однако около 70 позиций списка лекарственных средств до сих пор не закуплены. Дополнительно к этим 70 еще по 45 позициям вроде и закупленным, срок начала первой поставки начинается с апреля, а у некоторых препаратов - с октября текущего года. В то время как еще 28 июля прошлого года приказом министерства здравоохранения был утвержден список лекарственных средств в рамках ГОБМП и ОСМС, закупаемых Единым дистрибьютором на 2021 год. То есть, заблаговременно до начала 2021 года была определена задача по обеспечению населения бесплатными лекарственными средствами, - констатировал депутат.

Однако, отметил он, по данным СК-Фармации, не закуплены такие противоопухолевые препараты для онкобольных как L-аспарагиназа, Винбластин, Денозумаб, Метотрексат, Циклофосфамид. Кроме того, имеется несвоевременная поставка Тамоксифена.

Пациенты ждали этот препарат весь 1 квартал, но поступил он лишь в апреле. Не в полном объеме пришли препараты Анастразол и Интерферон альфа, онко-БЦЖ. А между тем на сегодня более 180 тысяч казахстанцев состоят на учете в онкологических лечебницах. Ежегодно в стране выявляют свыше 30 тысяч новых случаев. Задержка лекарственного обеспечения онкобольных даже в 10 дней имеет необратимые последствия. Сложности с лекарственной поддержкой испытывают и больные туберкулезом – нет поставок по монопрепаратам - Изониазиду, Протионамиду, Рифампицину; нет препаратов нового поколения - Бедаквилин, Деламинид, Клофазамид, - сообщил парламентарий.

Елеуов добавил, что смертность от заболеваний органов дыхания в Казахстане остается одной из самых высоких.

Однако больные бронхиальной астмой и хронической обструктивной болезнью легких также не в полной мере обеспечены - не закуплены Вилантерол, Флутиказона фуроат, Сурфактант, Теофиллин. Не закуплен и Инсулин глулизин для больных сахарным диабетом 1 и 2 типа. Закуплены не все нейролептики и противоэпилептические средства. Зачастую их невозможно купить в аптеках Казахстана, люди вынуждены искать выходы, заказывать родственникам в соседних республиках, незаконно завозить их в чемоданах. Особую тревогу вызывает факт несостоявшегося конкурса по закупу вакцины против дифтерии, столбняка, коклюша и полиомиелита, которая согласно Национальному календарю прививок положена грудным детям в возрасте 2, 3, 4, 18 месяцев и детям 6 лет. По данным СКФ в отдельных регионах имеются запасы этой вакцины с прошлого года - это Алматы, Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Костанайская области, а как быть остальным регионам - перераспределять? Хватит ли всем на год? И когда же состоится основной закуп? - задается вопросами мажилисмен.

Он указал, что на официальные запросы в СК-Фармацию поступают ответы о нерентабельности цены и недостаточном объеме для производителя.

С каких пор здоровье казахстанцев должно измеряться нерентабельностью производителя или низкими объемами поставок? Партия Nur Otan полагает, что для решения таких организационных вопросов десяти месяцев с момента утверждения списка лекарств было более чем достаточно! На основании вышеизложенного требуем от министерства здравоохранения: во-первых, обеспечить закуп лекарственных препаратов в полном объеме по списку ГОБМП и ОСМС. Во-вторых, разъяснить какие меры будут приниматься уполномоченным органом для решения проблем несвоевременной и неполной поставки лекарственных средств, а также поздних сроках первой поставки. В-третьих, проинформировать об ответственности лиц, затягивающих принятие управленческих решений, - заключил депутат.

Оксана Скибан, Нур-Султан

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!