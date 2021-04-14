Наступила весна. Как защитить себя от клещевого энцефалита

Об этом рассказал профессор кафедры эпидемиологии КазНМУ им. Асфендиярова Амиреев.

Профессор кафедры эпидемиологии КазНМУ им. Асфендиярова Сакен Амиреев рассказал, как защитить себя от клещевого энцефалита, передает zakon.kz.

Он рассказал, что юг, восток и север Казахстана являются эндемичными природными зонами по клещевому энцефалиту. Население, которое живет в природных очагах, в горной местности, получает прививку от этого заболевания.

По его словам, весной клещи просыпаются от зимней спячки голодными и нападают на человека.

Причем укус вы не замечаете. Надо тщательно осматривать друг друга. Если вы заметили клещ, например, под мышками, в паховой области, надо уметь снять этот клещ, провести исследование, если у него есть вирус, то вам придется обращаться в инфекционную больницу, чтобы вас лечили, - сказал он на брифинге в региональной службе центральных коммуникаций Алматы.

Профессор отметил, что при походе в горы, в парки надо одеваться соответствующим образом. Укус клеща может привести не только к клещевому энцефалиту, они являются носителями и других опасных вирусов.

Народ боится клещевого энцефалита. Она приводит к инвалидизации. Поражается головной мозг, спинной мозг и человек становится инвалидом. Люди знают, что клещ - это опасно. Пока случаев заболевания по крайней мере в Алматы и Алматинской области я не слышал, - добавил Сакен Амиреев.

В 2020 году сообщалось, что в Алматы от укусов клещей пострадали более 700 человек.

При посещении гор, лесов, на отдыхе в лагерях и оздоровительных организациях санврачи рекомендуют соблюдать меры предосторожности по недопущению укусов клещей:

- не садиться и ложиться на траву, часто осматривать одежду, тело и вещи. По возвращении домой тоже внимательно осмотреть одежду и тело на предмет наличия клещей;

- носить однотонную и светлую одежду, брюки заправлять в сапоги, носки, верхнюю часть одежды – в брюки, манжеты рукавов должны плотно прилегать к руке, ворот рубашки и брюки должны иметь застежки, под которую не может проползти клещ;

- на голову надевать капюшон, пришитый к рубашке, куртке или заправлять волосы под косынку, шапку;

- использовать репелленты – вещества, отпугивающие клещей.

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