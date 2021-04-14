Названы пять наиболее аварийных перекрестков Алматы

По сравнению с прошлым годом в 2021 году значительно снизилось число ДТП с пострадавшими и с летальными исходами.

Стали известны пять наиболее аварийных перекрестков в Алматы с начала 2021 года, передает zakon.kz.

Так, лидером антирейтинга является пересечение улиц Толе би и Тургут Озала. Там произошло пять ДТП без летальных исходов и с пятью пострадавшими.

На втором месте - пересечение проспекта Абая с улицей Байтурсынова, где произошло четыре аварии. В одной из них погиб человек. Всего за этот период на перекрестке пострадали четыре человека.

Еще одним проблемным участком является район алматинской барахолки - на улице Северное кольцо, напротив ТД "Адем" произошло три ДТП. В одном из происшествий погиб человек. За период в этом месте пострадали четверо.

Больше всего пострадавших зарегистрировано на перекрестке улиц Бауыржана Момышулы и Монке-би. Там произошло две аварии, пострадали десять человек.

На последнем месте - район ТРЦ "Mega" на проспекте Сейфуллина. Там произошла одна авария с одним погибшим и пятью пострадавшими.

По информации начальника Департамента полиции Алматы Каната Таймерденова, по сравнению с прошлым годом в 2021 году значительно снизилось число ДТП с пострадавшими и с летальными исходами.

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