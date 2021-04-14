Жителям Акжара в Алматы рассказали о трудностях в прокладке водопровода

Работы завершат к 2021 году.

При прокладке водопровода и канализации в Акжаре в Алматы коммунальщики сталкиваются с рядом трудностей, передает zakon.kz.

Валуны и сложность рельефа юго-западной части Алматы усложняют строительство инженерных сетей в микрорайоне Акжар, сообщили в Управлении энергоэффективности и инфраструктурного развития Алматы

Возведение водопровода и канализации в микрорайоне Акжар, расположенном на территории Наурызбайского района Алматы, усложнен высоким уровнем каменистости и сложностью рельефа этой части города.Ход строительства крайне затрудняет большое количество находящихся в земле крупных камней, достигающих в диаметре двухметрового размера. Для вывоза выбранных из грунта во время производства работ валунов подрядной организации приходится использовать тяжелую технику, - сообщили в Управлении.

Местные природные условия вынуждают строителей укладывать водопроводные и канализационные трубы, используя сложную технологию. В то же время, процесс возведения инженерных сетей в этом городском секторе ведется согласно проектным отметкам под ежедневным авторским и техническим надзором.

Окончание работ по сооружению водопровода и канализации в Акжаре, позволит обеспечить бесперебойным водоснабжением и водоотведением около 8 тыс. жителей этой части крупнейшего мегаполиса страны.

Подготовил Альберт Ахметов

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