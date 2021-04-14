Дети до сих пор не пошли в бесплатные кружки и секции из-за чиновников - депутат

Прошло уже 3,5 месяца, но до сих пор не приняты нормативные правовые акты, сказала она.

На пленарном заседании Мажилиса депутат Вера Ким пожаловалась заместителю премьер-министра Ералы Тугжанову, что чиновники до сих пор не приняли нормативно-правовые акты в реализацию поправок, позволяющих детям бесплатно посещать спортивные секции и творческие кружки, передает корреспондент zakon.kz.

Ким напомнила, что главой государства в Послании народу Казахстана поручено обратить самое серьезное внимание на спортивный, творческий потенциал подрастающего поколения.

Пандемия коронавируса внесла свои коррективы в жизнь каждого казахстанца, в том числе сформировался мало подвижный образ жизни населения, который имеет негативные последствия. По статистическим данным, сегодня переболели и выздоровели 237 тысяч 446 человек. Всем им нужна реабилитация, в том числе укрепление физического здоровья. Главной задачей государства в развитии массового спорта, популяризации его среди населения является вопрос доступности массового спорта для людей всех возрастов и возможностей. Но видимые результаты свидетельствуют, что работа не осуществляется должным образом, - сказала она.

В связи с этим, как она напомнила, депутатами были внесены поправки в закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам культуры, физической культуры и спорта" подписанный главой государства 30 декабря 2020 года. Этим законом предусматривается введение государственного спортивного и творческого заказа для детей. Эти нормы вступают в силу с 1 мая 2021 года. Реализация этих нововведений позволяет бесплатное посещение детьми спортивных секций и творческих кружков.

Для того, чтобы данные нормы вступили в силу и начали работать, требуется принятие ряда нормативных правовых актов. В первую очередь, речь идет о правилах размещения государственного спортивного заказа в спортивных секциях для детей и юношества и их функционирование; правилах подушевого нормативного финансирования спортивных секций для детей и юношества; методике подушевого нормативного финансирования государственного спортивного заказа; правилах определения рейтинга спортивных секций для детей и юношества. Аналогичные правила должны быть приняты и в реализации государственного творческого заказа. Вместе с тем, к сожалению, в настоящее время до сих пор не приняты данные нормативные правовые акты, хотя прошло уже 3,5 месяца, - констатировала Ким.

По ее словам, депутаты Мажилиса Парламента от фракции партии "Nur Otan" крайне обеспокоены сложившейся ситуацией.

Во избежание срывов исполнения поручения главы государства, Общенационального плана мероприятий по реализации Послания главы государства народу Казахстана по активному вовлечению населения в занятие физической культурой и спортом, в первую очередь детей, а также открытие спортивных секций и возобновление деятельности детских кружков, Дорожной карты по исполнению предвыборной программы партии "Nur Otan" "Путь перемен: Достойную жизнь каждому!", раздела "Спорт для всех", считают необходимым пояснить почему до сих пор не разработаны соответствующие НПА? Обеспечить незамедлительную разработку и принятие данных актов. Организовать информационно-разъяснительную работу по реализации законодательных нововведений в части расширения возможностей населения, в том числе с социально-уязвимыми слоями населения по обеспечению доступности к занятию спортом, - заключила мажилисвумен.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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