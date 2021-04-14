Левый поворот запретили на одном из проспектов в Нур-Султане 

Наиболее тяжкие последствия при ДТП влекут нарушения ПДД водителями при осуществлении левого поворота на перекрестках.

Левый поворот запретили на перекрестках по проспекту Кошкарбаева в Нур-Султане, сообщает zakon.kz.

Наиболее тяжкие последствия при ДТП влекут нарушения Правил дорожного движения водителями при осуществлении левого поворота на перекрестках, не уступая дорогу встречному транспорту. Зачастую такие нарушения происходят на участках, где отсутствует дополнительная секция светофорной сигнализации, а установка дополнительной секции негативно влияет на пропускную способность перекрестка.

Нами детально изучается ситуация на каждом перекрестке и принимаются решения по установке дополнительных секций либо отмене левых поворотов. Анализируется транспортная ситуация вблизи перекрестков, где отменены левые повороты и предоставляются безопасные и комфортные альтернативные пути движения. На таких перекрестках устанавливаются дополнительные секции светофоров для левого поворота, - сказал начальник Управления административной полиции ДП Нур-Султана Ельжан Чупеков.

В прошлом году Департаментом полиции приняты меры по исключению левых поворотов и маневров разворота более чем на 15 перекрестках улиц, с обеспечением альтернативных маршрутов движения.

В текущем году данная работа продолжается и на сегодняшний день изучен перекресток пр.Кошкарбаева – ул.Тулебаева, где запрещен левый поворот и маневр разворота.

В качестве альтернативного пути движения предлагается использовать правосторонние рукава транспортной развязки "Кошкарбаева – Абылай хана", а также перекрестки пр.Кошкарбаева – ул.Жанибекова и пр.Кошкарбаева – ул.Жумабаева, где установлены дополнительные секции светофоров.

Кроме этого, в акимат города даны предписания, на организацию безопасных мест разворота по пр.Кошкарбаева перед пешеходным светофором после перекрестка с ул.Кордай.

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