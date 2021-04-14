В Казахстане разработают вакцину от коронавируса для животных

Животные могут переносить болезнь и являться переносчиками.

Научно-исследовательский институт проблем биологической безопасности в Жамбылской области займется разработкой вакцины от COVID-19 для животных, передает корреспондент zakon.kz.

Перед институтом поставлена задача по разработке вакцины против COVID-19 для животных. Мы знаем, что животные могут переносить болезнь и являться переносчиками. Чтобы они не заражали людей, такая вакцина нужна. Поэтому, перед институтом поставлена такая задача, - сообщил вице-министр образования и науки Мирас Дауленов на брифинге в Службе центральных коммуникаций.

Напомним, Научно-исследовательский институт проблем биологической безопасности разрабатывает казахстанскую вакцину от коронавируса QazVac. Сейчас вакцина проходит клинические исследования.

Ранее сообщалось, что казахстанскую вакцину будут разливать в Турции.

Тамила Языкова, Нур-Султан

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