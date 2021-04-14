"Оптимизма не внушает": Депутат об исполнении госпрограмм по борьбе с паводком

Ежегодно паводкам подвергаются Акмолинская, Восточно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская и Северо-Казахстанская области.

На пленарном заседании Мажилиса депутат Жамбыл Ахметбеков обратился с депутатским запросом к заместителю премьер-министра Роману Скляру. Он поднял вопрос неэффективного исполнения госорганами противопаводковых мероприятий, передает корреспондент zakon.kz.

По словам депутата, вопрос безрезультативности работы госорганов в борьбе с ежегодными паводками поднимали неоднократно. Он напомнил, что ежегодно паводки угрожают жизни и имуществу казахстанских граждан.

С каждым годом все больше средств выделяется на борьбу со стихией. Если на Дорожную карту "Комплекс мер по предупреждению и устранению паводковых угроз на 2017-2020 годы" было выделено 42 млрд тенге, то аналогичная Дорожная карта на 2020-2023 годы обошлась бюджету уже в 160 млрд тенге. Возникает вопрос - где результат? Регулярно МЧС сначала рапортует о том, что ситуация стабильна и к приходу паводка мы готовы, а весной сотни населенных пунктов страны оказываются под угрозой подтопления. Вода заливает жилые дома, дворы и улицы, переливается через автомобильные дороги и разрушает инфраструктуру, жителей спешно эвакуируют из опасных районов, - негодует Ахметбеков.

Мажилисмен указал, что такая картина наблюдается "каждый год, вне зависимости от мер, принимаемых МЧС". Только за последние пять лет в Казахстане были подтоплены 272 населенных пункта, или более 6,5 тысячи домов. Ежегодно паводкам подвергаются Акмолинская, Восточно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская и Северо-Казахстанская области.

На этот раз пострадала и сама столица, и ее пригороды, в городе Нур-Султане паводковые воды затопили паркинг ЖК "Ишим". В спешном порядке МЧС пришлось спасать от наводнения поселок Коянды. Представители нашей партии лично выезжали в поселок Караоткель (Ильинка) и своими глазами видели, что там натворил паводок. Несчастные местные жители не знают, что делать, и боятся потерять последнее. Но ведь намного дешевле и проще принять профилактические меры и не допустить наводнения, чем потом в авральном порядке откачивать воду и компенсировать пострадавшим материальный ущерб, - считает парламентарий.

В качестве примера он привел данные пресс-службы правительства, согласно которым в рамках Дорожной карты противопаводковых мероприятий с 2017 по 2020 год было реализовано 402 противопаводковых мероприятия. Новая Дорожная карта на 2021-23 годы предусматривает реализацию свыше 200 противопаводковых мероприятий.

Однако более подробный анализ обоих документов оптимизма не внушает. Так, изначально в рамках ДК 2017-2020 было запланировано 521 противопаводковое мероприятие. 119 из них остались не исполнены. 78 мероприятий были включены в ДК 2021-2023, еще 41 решили оставить без дальнейшей реализации в связи с их малоэффективностью. Нереализованными остались меры по переносу производственных объектов и жилых домов за границы водоохранных зон и полос. Невыполненными оказались работы по реконструкции русла реки Есиль. Не были реализованы различные дноуглубительные и берегоукрепительные работы, ремонт и строительство дамб и плотин, устройство обводных и водопропускных каналов в регионах, - констатировал Ахметбеков.

Поэтому здесь возникает вопрос о качестве планирования и принимаемых программных документов.

Почему одни и тех же мероприятия кочуют у нас из программы в программу и при этом не выполняются?! Почему в программные документы вносятся работы, впоследствии признаваемые "малоэффективными", ведь на них тоже закладываются бюджетные средства? Кто будет нести ответственность за это? Неужели Кызылагашская и Кокпектинская трагедии нас ничему не научили? Неужели снова должны погибнуть люди, чтобы мы поняли, что нужно своевременно принимать меры для противодействия стихии? Что лучше не допустить беды, чем потом ликвидировать последствия, - считает мажилисмен.

В связи с этим депутат попросил правительство дать ответ на ряд вопросов. В частности, какие меры в данной ситуации примут для четкого исполнения программных документов администраторами программ и освоения ими выделенных бюджетных средств; также какую конкретно ответственность понесли лица, ответственные за выполнение ДК 2017-2020, но не выполнившие ее; и какие дополнительные меры будут приняты для усиления противопаводковой безопасности во избежание подтопления жилых домов, улиц и других ЧС, раз имеющихся мер недостаточно?

Оксана Скибан, Нур-Султан

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