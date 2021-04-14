Переполох из-за "находки золота" прокомментировали в полиции Шымкента

За распространение заведомо ложной информации предусмотрена уголовная ответственность.

В полиции Шымкента прокомментировали сообщения о вывозе золота из села Кокбулак, сообщает zakon.kz.

В социальных сетях появилась информация об обнаружении золотой руды в селе. По словам автора сообщения, благородный металл вывозят грузовиками и к месту не допускают людей.

На видео, также распространяемом в соцсетях, полицейские пытаются обезопасить проезд груженных машин по дороге в одном из населенных пунктов.

В полиции города уточнили, что эта информация не соответствует действительности.

В социальной сети распространяется ажиотажное сообщение о том, что в селе Кокбулак, расположенном на пути к станции Бадам, была обнаружена золотая руда, где проводятся раскопки и вывоз золота. Данная информация не соответствует действительности. Также опубликованный пост будет передан сотрудникам ответственного подразделения для принятия соответствующих мер, - отметили в ведомстве.

Кроме того, стражи порядка напомнили, что за распространение заведомо ложной информации законодательством РК предусмотрена уголовная ответственность.

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