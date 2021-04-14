Сколько зарабатывают разработчики казахстанской вакцины

Ученым повысят зарплату. Республиканская бюджетная комиссия поддержала эту идею.

Разработчикам казахстанской вакцины от коронавиурса QazVac поднимут зарплаты, сообщила председатель комитета науки МОН Жанна Курмангалиева, передает корреспондент zakon.kz.

Выделены средства на повышение зарплаты ученых. На днях состоялась республиканская бюджетная комиссия, она поддержала данную меру. Средняя зарплата научных сотрудников института стартует от 325 тыс. тенге и выше. Зарплата административного и обслуживающего персонала будет составлять до 250 тыс. тенге, - сообщила Жанна Курмангалиева на брифинге в Службе центральных коммуникаций.

По ее словам, на 2022-2024 годы на научные исследования вопросов обеспечения биологической безопасности страны институту выделены 2,8 млрд тенге, примерно по 1 млрд в год.

Кроме того, будет решен жилищный вопрос для сотрудников института.

Возле института строится сейчас три дома для сотрудников Научно-исследовательского института проблем биологической безопасности с общим объемом 180 квартир. Из республиканского бюджета буквально на днях выделены 293 млн тенге на приобретение бытовой техники, мебели и прочего оборудования. Когда наши ученые и сотрудники института заедут в эти квартиры, они будут полностью обеспечены всем необходимым для комфортной жизни, - добавила председатель Комитета науки МОН.

Напомним, Научно-исследовательский институт проблем биологической безопасности в Жамбылской области разрабатывает казахстанскую вакцину от коронавируса QazVac. Сейчас вакцина проходит клинические исследования.

14 апреля вице-министр образования и науки Мирас Дауленов сообщил, что институт займется разработкой вакцины от коронавируса для животных.

Тамила Языкова, Нур-Султан

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