"Ливерпуль" и "Реал Мадрид" в 8-й раз сыграют друг с другом

Это будет в Лиге чемпионов.

Английский "Ливерпуль" и мадридский "Реал" сыграют друг с другом в 8-й раз в истории. На этот раз в рамках 1/4-финала Лиги чемпионов УЕФА, передает zakon.kz.

Матч начнется в ночь с 14 на 15 апреля в 01:00 по времени Нур-Султана. Трансляцию в прямом эфире покажет Матч ТВ.

Первая игра завершилась со счетом 1:3 в пользу испанской команды.

Предстоящий поединок станет восьмым в истории взаимоотношений данных клубов (три победы англичан, четыре победы испанцев).

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