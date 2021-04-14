Мажилисмены требуют обеспечить прозрачность и открытость внешних госзаймов

Государство должно избавится от иллюзии показателя 27% отношения госдолга к ВВП.

Депутаты Мажилиса от фракции "Народной партии Казахстана" обратили внимание Правительства на проблему внутренних и внешних государственных займов, сообщает zakon.kz.

С таким депутатским запросом к первому заместителю премьер-министра страны Алихану Смаилову обратился на пленарном заседании Мажилиса Ерлан Смайлов.

По словам парламентария, эта сторона деятельности правительства существенно недооценена, не доактуализирована и не доисследована с точки зрения управления рисками и возможностями от этапа планирования и до этапов расходования привлеченных средств и оценки результатов.

Депутат считает, ключевым элементом объективной оценки ситуации с долговой нагрузкой государства является открытость, прозрачность и подотчетность Правительства, Национального Банка и местных исполнительных органов, своевременное предоставление ими всей необходимой информации в детализированном виде. И, к сожалению, именно в этом аспекте имеются существенные проблемы, требующие своевременного решения.

Ерлан Смайлов привел данные Министерства финансов с анализом ситуации с внешним государственным долгом, согласно которым, по состоянию на 1 января 2021 года государственный и гарантированный государством долг, долг по поручительствам государства составил суммарно 21,5 трлн тенге или 51,2 млрд. долларов США и это по курсу 420,71 тенге за 1 доллар США. Из них внешний долг Правительства 16,39 млрд. долларов США, гарантированный государством внешний долг 1,63 млрд. долларов США, внешний долг по поручительствам государства 68 млн. долларов США.

Фракция Народной Партии обращает внимание Правительства и считает, что государство должно избавится от иллюзии показателя 27% отношения госдолга к ВВП, - заявил мажилисмен, подчеркнув, что приводятся еще более опасные аргументы – рекомендации международных финансовых организаций и пример стран Европейского союза, где этот показатель составляет 50% от ВВП.

В этой связи депутат считает, исторический опыт дефолтов стран-банкротов – Греции, Аргентины, Исландии и других должен быть тщательно изучен Правительством Казахстана, чтобы предостеречь его от ловушки должника.

При этом мажилисмен сообщил, что оценке Правительства в 2020 году государственный долг составит 29,2% к ВВП, что выше ограничения в 27%, установленного Концепцией новой бюджетной политики. В 2021 его рост прогнозируется до 30,3% году и 30,5% к ВВП в 2022 году.

По мнению парламентария, суммарные расходы на обслуживание и погашение правительственного долга, составляющего 81% государственного долга, вырастут с 1,531 трлн. тенге в 2020 году до 2,026 трлн. тенге в 2021 году, с дальнейшим увеличением до 2,74 трлн. тенге в 2025 году. Это в разы превышает бюджет развития, а также ограничения долговой нагрузки на бюджет (15%), установленные Концепцией формирования и использования средств Национального фонда.

В свою очередь расходы на обслуживание и погашение Правительственного долга к доходам республиканского бюджета вырастут с 12,9% в 2019 году до 18% в 2021 году, до 20,6% и 23% в 2022 - 2023 годах, соответственно, при условии сохранении прогнозируемой динамики. А без учета трансфертов из Национального фонда уровень долговой нагрузки превысит пороговый уровень почти вдвое и достигнет в 2021 году – 26,7%, в 2022 году – 25,9%, а в 2023 году достигнет своего максимального исторического значения в 28,3%.

Отдельной комплексной проработки требует вопрос внутренних государственных займов. При этом крайне актуальным остается вопрос неэффективного планирования и нарушений при расходовании бюджетных средств.

Кроме того, отметил депутат, не обеспечивается открытость и прозрачность процесса принятия решения о привлечении государственного долга, его расходования и реальных достигнутых результатов.

Публикуемая информация содержит только агрегированные данные о состоянии государственного долга и суммах, выплаченных для его обслуживания, и не обеспечивает прозрачность информации об использовании займов. Фактически информация закрыта как от других государственных органов, так и от гражданского общества. Кроме того, отсутствует практика публичных обсуждений о необходимости внешних займов, консультаций с гражданским обществом и экспертным сообществом.

По мнению членов парламентской фракции "Народной партии Казахстана", такая ситуация абсолютно не отвечает интересам устойчивого развития страны, экономики и общества.

В этой связи мажилисмены предлагают Правительству разработать и формализовать государственную Стратегию управления государственным долгом (внешним и внутренним). Необходимо также разработать четкие процедуры по обеспечению прозрачности и открытости от этапа планирования привлечения займов, предоставления госгарантий и поручительств, до этапов расходования привлеченных средств и оценки их качественных результатов.

Предлагается также внести изменения в НПА с указанием четких критериев детализации информации о планировании привлечения, расходовании средств по предоставленным займам, включая его обслуживание, госгарантиями и поручительствам, количественных и качественных показателей результатов их использования.

Мажилисмены считают необходимым утвердить требования к своевременной и полной публикации данных в отрытых источниках, институционализировать участие гражданского общества в разработке и принятии решений на всех этапах привлечения займов, предоставления госгарантий и поручительств.

Кроме того, нужно обеспечить жесткий контроль над расходованием займов, средств по предоставленным госгарантиями и поручительствам со стороны компетентных и специальных государственных органов, общественности и СМИ.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!