Первое такси в Российской империи появилось в городе Верном. Исследование

Свой след в истории они оставили навсегда. Яркий, авантюрный и приключенческий!

Согласно исследованию историков, первое такси на территории Российской империи появилось не в Москве или в Санкт-Петербурге, а в Верном – столице тогдашней Семиреченской области Туркестанского генерал-губернаторства, передает zakon.kz.

Информацию об этом собрал Александр Коротченко в своей статье.

В начале 1906 года в город Верный (Алматы) прибывает фаэтон "Берлие". Автомобиль приобрел известный маслодел Бабахан Нурмухаммедбаев, киргиз по национальности. За рулем сидел крестьянин Лифляндской Губернии, Юрьевского уезда Кудинской волости Иоганн-Эдуард-Анленцен Рейнвальд, который имел навыки управления и ремонта автомобилем.

Что интересно, Бабахан приобрел автомобиль "Berliet" не для собственных нужд, а чтобы использовать его в качестве... такси. Вот что он писал в заявлении на имя военному губернатору Семиреченской области о разрешения открытия пробного автомобильного движения:

Желая, первоначально, на пробу устроить автомобильное движение в районе: Пишпек, Токмак, Арасан, Мерке и Верный, я предполагаю купить один автомобиль и в мае сего года совершить пробные рейсы, и ежели найду для себя это дело выгодным и дорогу вполне удобною и возможною для езды на автомобилях, то прошу разрешить мне подать вашему Превосходительству заявление не позже 1-го августа с/г с просьбой разрешить взять мне концессию на время и за проездную плату по взаимному соглашению, тогда я выпишу еще два-три автомобиля, пока же благоволите разрешить мне произвести только лишь пробу. До 1-го августа прошу право на получение концессий оставить за мной...

Чуйка, она и в Средней Азии - чуйка

Как Бабахан Нурмухаммедбаев понял, что за автомобилями будущее, живя на краю Российской империи, непонятно. Мало того, он понял что на этом можно неплохо заработать, используя автомобиль в качестве такси. Бабахан отправляется в Москву на завод Братья Крыловы", где в 1906 году были собраны несколько автомобилей в кузове фаэтон "Berliet".

Приобретя автомобиль, он находит в Москве крестьянина из Лифляндской губернии Иоганна Рейнвальда, который неплохо разбирался в автомобилях, умел ремонтировать и обслуживать. Бабахан делает предложение о сотрудничестве. Не о работе, а о сотрудничестве. И эта небольшая деталь будет иметь важное продолжение этой истории.

Иоганн соглашается. Приобретя запас шин, ремней, ламп для фар, моторного масла они отправляются в путь из Москвы в Среднюю Азию. Маршрут прошли с ветерком, и находясь на пассажирском сиденье Бабахан все больше верил в будущее автомобилей. Когда они пересекли границу Семиреченской области по окрестным кишлакам в миг разлетелся слух о летящей по ночной степи шайтан-арбе.

Так начиналась эра российского такси, где первым автомобилем была французская марка, но собранная в Москве. Первым российским таксистом оказался эстонец. А первым владельцем таксопарка - киргиз. Мало того, это был первый автомобиль в Казахстане и вообще в Средней Азии.

По прибытии в город Верный, Бабахан подал заявления военному губернатору и администрации Семиреченской области. Заявления были рассмотрены и созвана комиссия, которая произвела осмотр автомобиля и проверила профессиональные навыки Иоганна Рейнвальда.

Вот какой документ был составлен после осмотра автомобиля:

Мы, нижеподписавшиеся, осматривали и испытывали автомобиль, предъявленный областному Правлению в гор. Верном коммерсантом селения Токмак Бабаханом Нурмухамедбаевым на предметдвижения его вне городов Семиреченской области. Автомобиль фирмы "Берлье" вес 90 пудов, длина с крыльями 6,5 аршин(2), ширина 2,5 аршина, высота с верхом 3 аршина, без верха 2 аршина, число лошадиных сил 90. Двигатель бензиновый, 4-х цилиндровый, 4 ленточных тормоза, подача сигналов металлическим рожком с резиновой грушей. Назначение — пассажирский, освещение двумя большими ацетиленовыми фонарями и двумя малыми керосиновыми. Допускает крутые повороты. Остановлен может быть на полном ходу на протяжении 10 сажен. Автомобиль удовлетворяет всем требованиям, изложенным в пунктах "а", "б", "в", "г", "д", "е", "ж", "з" (см. док No1), причем по последнему пункту владелец обязан на оси задней с левой стороны поместить фонарь с изображением на стекле нумера "1". Автомобиль уже был в употреблении. Владелец обязан иметь спереди и сзади автомобиля на дощечках белыми цифрами "1-й". Шоффер — крестьянин Лифляндской Губернии, Юрьевского уезда Кудинской волости Иоганн-Эдуард-Анленцен Рейнвальд постановлением комиссии признан весьма опытным и вполне умелым для управления настоящим автомобилем...Испытание проводилось ездой по городу, поворотами среди улицы, и затем была поездка из города по Капальскому тракту до станций Карасук и обратно, по сильно избитой дороге с глубокими колеями, ухабами, через арыки, по крутым спускам и подъемам до 30, к мостам через Карасук и Малую Алматинку... С подлинным верно: Областной инженер Зенков

Работы у Иоганна было просто не впроворот. Местные предприниматели быстро оценили мобильность автомобиля, и на перебой стали делать заказы. "Берлие" с Иоганном за рулем делало многокилометровые марш-броски из города Верного до таких населенных пунктов Пишпек (Бишкек), Токмак, Арасан , Кутемалды и Пржевальска.

Со временем Иоганн хорошо выучил маршруты и отправлялся в дорогу ночью. Летом это было даже лучше, так как не было изнуряющей жары. Местные привыкли к рокоту его двигателя и свету фар которые резали лучами темную среднеазиатскую ночь. - Опять шайтан-арба Бабахана полетела - ругались они сквозь сон. Бабахан потом продал автомобиль "Берлие" Иоганну.

Даже сохранился документ о продаже автомобиля:

Имею честь заявить Вашему Превосходительству, что принадлежащий мне автомобиль фирмы "Берлье" под No1, предназначенный для пассажирского движения вне городов Семиреченской области, мною в половине сего сентября месяца продан шофферу поименованного автомобиля Иоганну-Эдуарду-Анленцену Рейнвальду.Бабахан Нурмухамедбаев

Иоганн-Эдуард-Анленцен Рейнвальд, компаньон Бабахан Нурмухаммедбаеа тоже очень любил автомобили. Иначе бы не поехал на край земли, в края с чужой культурой, укладами и традициями. Но любовь к автомобилям и наверняка к путешествиям все это пересилили. Вот так в истории Российской истории появился первый водитель такси.

Медицинская справка освидетельствования Иоганна Рейнвальда участковым врачом:

Дано это крестьянину Лифлянской губернии Иоганну Эдуарду Рейнвальду, 26 лет, в том, что он обладает хорошим общим здоровьем, а также и хорошим зрением и слухом, и потому препятствий для управления им автомобилем с этой стороны не встречается, что подписом и приложением казенной печати удостоверяю. Пишпекский участковый врач

Говорят, с временем Бабахан научился неплохо управлять автомобилем. Бабахан Нурмухамедбаев приобрел несколько автомобилей. Некоторое время они занимались таксомоторной деятельностью.

Через какое время они открыли автотранспортную компанию и начали перевозку грузов и пассажиров в Кульджу и Чугучак, Западный Китай и Монголию.

Первые пробные рейсы проводили самостоятельно, находясь за рулем автомобиля. Что с ними стало после Октябрьской Революции и Гражданской войны не известно. Не известна и судьба автомобилей Бабахана и Иоганна.

Но свой след в истории они оставили навсегда. Яркий, авантюрный и приключенческий! Два человека которые верили в автомобили и твердо знали, что без автомобилей нет будущего.

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