Пашинян с парламентской трибуны назвал Путина "президентом Франции"

Очевидно, на это армянского премьера сподвигли ассоциации с "главным миротворцем от ЕС".

14 апреля на заседании парламента премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе рассказа о его встрече с президентом России Владимиром Путиным назвал российского лидера "президентом Франции" - видеофрагмент заседания размещен в телеграмм-канале "Кавказского бюро", передает zakon.kz.

Очевидно, на это армянского премьера сподвигли ассоциации с "главным миротворцем от ЕС", которые взял на себя давний друг Армении Эммануэль Макрон, пишет "Вестник Кавказа".

Тем не менее, армянский премьер не забыл о том, что внешняя безопасность Армении зависит от России, тут же возложив на нее ответственность за это.

Как Армения должна обеспечить свою безопасность? Мы должны подчеркнуть, что основой внешней безопасности Армении является военный союз с Россией, который зафиксирован несколькими десятками договоров. В этом контексте для нас практическое значение имеют армяно-российская объединенная группировка войск и единая система ПВО. Согласно логике этих двух систем, нападение на Армению означает нападение на Россию, - заявил он.

Также армянский премьер напомнил, что Армения и Россия обсуждают возможности расширения возможностей 102-й российской военной базы и создание в Сюникской области филиала этой базы.

Эти обсуждения весьма эффективны. Российские пограничники участвуют в охране госграницы в Сюнике, - добавил он.

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