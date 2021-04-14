Казахстанец отрезал мужчине голову, положил в ведро и пошел по улице

Его приговорили к 16 годам.

В Костанайской области осудили мужчину, который отрезал малознакомому человеку голову, передает zakon.kz.

Ранее сообщалось, что преступление произошло в ночь на 3 декабря 2020 года. Двое жителей Рудного вместе выпивали. Между ними произошел конфликт, в результате которого 31-летний мужчина ударил ножом в шею 68-летнего собутыльника - от полученных ран тот скончался. А подозреваемый обезглавил труп и скрылся с места происшествия.

В суде было установлено, что подозреваемый скрылся вместе с головой жертвы.

Подсудимый распивал спиртные напитки у потерпевшего на квартире, с которым познакомился в тот же день. Ночью между изрядно подвыпившими мужчинами возник конфликт, во время которого Б. кухонным ножом нанес потерпевшему множественные ножевые ранения, после чего отрезал голову. Положив отрезанную голову в ведро, подсудимый покинул квартиру потерпевшего. Уже находясь на улице подсудимый позвонил в полицию и сообщил о совершенном им преступлении, - сказано в сообщении суда.

Подсудимый признан виновным по ст.99 ч.2.

Учитывая, что подсудимый ранее не судим, сам добровольно вызвал сотрудников полиции, написал явку с повинной и чистосердечно раскаялся, суд назначил ему наказание в виде 16 лет лишения свободы, с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности. Кроме того, осужденному было назначено принудительное лечение от алкоголизма. Иск потерпевшей стороны на общую сумму 2 329 814 тенге был удовлетворен в полном объеме. Приговор не вступил в законную силу, - отметили в суде.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!