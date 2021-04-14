Объем торгов иностранной валютой на KASE снизился в 2021 году

Есть данные по первому кварталу этого года.

На рынке иностранных валют KASE зафиксировано снижение объема торгов, передает zakon.kz.

Председатель правления KASE Алина Алдамберген сообщила, что в первом квартале 2021 года в торгах на рынке иностранных валют на KASE принимали участие 31 член KASE. В отчетном периоде на рынке принимали участие три брокера, доля их участия в брутто обороте составила 0,5 %.

Объем торгов в первом квартале на рынке иностранных валют составил 3,1 трлн тенге, что ниже аналогичного периода прошлого года на 3,2 % или 99,7 млрд тенге. Среднедневной объем торгов в первом квартале составил 53,8 млрд тенге, среднедневное количество сделок – 384, средний объем одной сделки – 140,2 млн тенге, - сообщила председатель правления KASE.

В секторе биржевого рынка доступны фьючерсы, базовыми активами которых являются доллар США, индекс KASE и отдельные наименования акций. По данным главы KASE, к началу апреля открытые позиции участников торгов на рынке деривативов отсутствовали, операции в первом квартале 2021 года не производились.

В тоже время совокупный объем торгов на рынке денег составил 30,9 трлн тенге, увеличившись относительно показателя прошлого месяца на 11,5 % или на 3,2 трлн тенге.

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