Правила госзакупок по строительству объектов здравоохранения и образования утвердили в РК

Документ вводится в действие с 24 апреля 2021 года и действует до 31 декабря 2022 г.

Министр финансов РК своим приказом от 9 апреля 2021 года утвердил Правила осуществления государственных закупок при реализации (внедрении) пилотных проектов по строительству объектов в отраслях здравоохранения, образования и жилищного строительства, являющихся технически не сложными, строительство которых предполагается по типовым проектам, типовым проектным решениям и проектам повторного применения, передает zakon.kz.

Пилотные проекты реализуются при госзакупках работ по комплексному строительству объектов "под ключ" на основании укрупненных показателей стоимости строительства зданий и сооружений, разработанных заказчиком.

Цена заявки на участие в конкурсе потенциального поставщика признается демпинговой в случае, если она ниже цены, выделенной на конкурс более чем на 30 %.

Согласно правилам в состав единого лота входят:

разработка (привязка) проектно-сметной документации;

строительно-монтажные работы.

Конкурсная документация предусматривает следующие критерии, влияющие на конкурсное ценовое предложение:

показатель уплаченных налогов; опыт работы.

Если потенциальный поставщик имеет показатель уплаченных налогов свыше 3 %, веб-порталом государственных закупок автоматически присваивается условная скидка за каждую превышающую 0,1 % в размере 0,1 %, но не более 3 %.

Если потенциальный поставщик имеет опыт работы в качестве генерального подрядчика по новому строительству, конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере 1 % за каждый год наличия у потенциального поставщика опыта работы на рынке закупаемых работ, в том числе по схожим (аналогичным) видам работ, являющихся предметом конкурса.

В случае если в течение 1 года потенциальным поставщиком выполнены работы, закупаемые на конкурсе, в том числе по схожим (аналогичным) видам работ, более чем на одном объекте строительства, конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере 0,2 % за каждый последующий объект строительства.

Суммарное процентное влияние на условную цену заявки на участие в конкурсе данного критерия не превышает 5 %.

При этом опыт работы в качестве субподрядчика не учитывается.

При равенстве условных цен конкурсных ценовых предложений победителем признается участник конкурса, имеющий больший показатель уплаченных налогов, определяемый веб-порталом государственных закупок автоматически согласно данным информационных систем органов государственных доходов.

Приказ вводится в действие с 24 апреля 2021 года и действует до 31 декабря 2022 г.

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