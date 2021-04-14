Полиция нашла водителя.

Машина без водителя въехала в скамейку на детской площадке в Алматы. Полиция начала расследование, передает zakon.kz.

В соцсетях появилась информация о том, что в одном из дворов Алматы произошел инцидент с автомобилем. Автор сообщения написала, что была на детской площадке с детьми. Неожиданно на скамейку, которая там была, наехала машина. Причем она оказалась без водителя.

Ее завели из дому на автозаводе, скорость у нее была быстрая, как это произошло не известно. Вышел хозяин, сказал что у него не работает ручник, отодвинул скамейку и спокойно покинул место, - говорится в сообщении.

В полиции прокомментировали инцидент. Там сообщили, что это произошло 13 апреля около 19.40. 27-летний владелец Mazda нарушил меры безопасности, что привело к самопроизвольному движению авто, которое наехало на бордюр, скамейку и мусорный бак.

Материал по данному факту расследуется в УП Алатауского района, с дальнейшим принятием мер, - отметили в полиции.

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