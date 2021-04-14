Какая погода ожидает астанчан и алматинцев в ближайшие три дня 

В Алматы испортиться погода.

Синоптики предоставили прогноз погоды на три дня в Нур-Султане, Алматы и Шымкенте, сообщает zakon.kz.

В Нур-Султане

15 апреля: малооблачно, без осадков. Ветер переменных направлений 2-7 м/с. Температура воздуха ночью около 0 градусов, днем 17-19 тепла.16 апреля: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 0-2, днем 17-19 тепла.17 апреля: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 0-2 мороза, днем 13-15 тепла.

В Алматы

15 апреля: переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью 5-7, днем 22-24 тепла.16 апреля: переменная облачность, в конце дня дождь, гроза. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью 10-12, днем 22-24 тепла.17 апреля: переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер северо-восточный 2-7, порывы 10 м/с. Температура воздуха ночью 8-10, днем 19-21 тепла.

В Шымкенте

15 апреля: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 8-10, днем 21-23 тепла.16-17 апреля: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 8-10, днем 22-24 тепла.

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