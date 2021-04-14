Путин сделал вторую прививку от коронавируса

23 марта Путин получил первую прививку.

Президент России получил вторую дозу прививки от коронавируса, сообщает zakon.kz.

Как отмечает издание "Известия", Владимир Путин также выразил надежду на то, что пандемия COVID-19 в скором времени отступит.

Первым компонентом вакцины российский лидер привился от коронавируса 23 марта. Позже Путин рассказал, что сделал прививку в левую руку, в месте укола через несколько часов почувствовал небольшой дискомфорт. Других побочных явлений у него отмечено не было.

Также он сообщил, что на три дня отказался от занятий спортом. Вакцинацию он называл простой, но действенной процедурой, которая помогает поддерживать иммунитет.

Кроме этого Путин рассказал, что не делал прививку в открытом для СМИ режиме, так как не хотел "обезьянничать".

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