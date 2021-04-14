В Казахстане рассматривают сокращение рейсов в Турцию

В Турции ежедневно регистрируется больше 50 тыс. случаев.

На заседании МВК вынесены предложения по сокращению числа рейсов с Турцией из-за сложной эпидемситуации в этой стране, сообщила в СЦК председатель комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК Айжан Есмагамбетова, передает корреспондент zakon.kz.

Действительно, эпидемиологическая ситуация в Турции складывается достаточно сложно. Ежедневно регистрируется больше 50 тыс. случаев. Это в 5,5 раз больше, чем у нас, если брать суточные показатели. Поэтому сегодня на заседании МВК были вынесены предложения по сокращению числа рейсов с Турцией. На сегодня эти предложения рассматриваются, — сообщила Есмагамбетова.

Как сообщалось ранее, за прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 2 229 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.⠀Всего в стране подтверждено 276 054 случая, из них: в городе Алматы – 42 899 (+612), в городе Нур-Султан – 36 792 (+465), в ВКО – 23 397 (+25).

На 14 апреля лечение от КВИ продолжают получать 35 821 человек (35 322 КВИ+ и 499 КВИ-), из них в стационарах находится – 12 482 пациента, на амбулаторном уровне – 23 339 пациентов.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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