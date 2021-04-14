Шапкенов представил Токаеву информацию о современных тенденциях на рынке труда

Также глава государства заслушал доклад министра о текущей ситуации и задачах в социально-трудовой сфере на предстоящий период.

Касым-Жомарт Токаев принял министра труда и социальной защиты населения Серика Шапкенова, сообщает zakon.kz со ссылкой на Акорду. Глава государства заслушал доклад министра о текущей ситуации и задачах в социально-трудовой сфере на предстоящий период.

Серик Шапкенов отчитался о проводимой министерством работе, направленной на повышение доходов населения и оплаты труда, обеспечение занятости граждан, регулирование трудовых отношений, совершенствование пенсионного обеспечения.

Кроме того, министр представил Президенту информацию о современных тенденциях на рынке труда и мерах по поддержке многодетных и малообеспеченных семей.

По итогам встречи Касым-Жомарт Токаев дал профильному ведомству ряд конкретных поручений.

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