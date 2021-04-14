Гроза и пыльная буря. В семи областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение

Приложение zakon.kz
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
Местами возможен град.
В семи областях Казахстана 15 апреля объявлено штормовое предупреждение, сообщает zakon.kz.
В Туркестанской области местами ожидается гроза. Ветер восточный местами 15-20 м/с.
В Костанайской области местами ожидается туман.
В Северо-Казахстанской области местами ожидается туман.
В Западно-Казахстанской области ветер восточный, юго-восточный, днем местами 15-20 м/с.
В Акмолинской области местами ожидается туман.
В Кызылординской области местами ожидаются гроза, пыльная буря. Днем местами возможен град. Ветер северо-восточный местами 15-20 м/с. В Кызылорде утром и днем ожидаются гроза, пыльная буря. Ветер северо-восточный днем порывы 15-20 м/с.
В Атырауской области местами ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный днем местами 15-20 м/с. В Атырау днем ожидается пыльная буря, ветер юго-восточный порывы 15-18 м/с.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!