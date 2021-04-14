За нарушение требований карантина будут исключать из приложения Ashyq

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Мы сегодня предусматриваем обязательные требования, которые предъявляются к тем объектам, которые будут осуществлять работу в рамках проекта Ashyq - Есмагамбетова.